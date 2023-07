Tramite un ask su Instagramha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute. "Sto molto bene" , ha dichiarato la moglie e procuratrice di Mauro Icardi per poi aggiungere: "Sono state dette molte bugie. Parlano e ...ROMA - Non è un bel momento per. Anche se alle prese con il suo stato di salute che sta cercando di mantenere più possibile privato , l'argentina sta continuando a utilizzare i social network come sempre. E proprio da ...Secondo le ultime indiscrezioni, l imprenditrice ha deciso di rientrare in Italia per affrontare la sua battaglia pi dura. Mentretorner in Italia, Mauro Icardi continuer a giocare in Turchia, nel ...

Wanda Nara: "Malattia e cure a Milano Vi dico tutta la verità" Corriere dello Sport

Lady Icardi ha risposto alle curiosità dei fan su Instagram, smentendo alcuni gossip che la riguardano: i dettagli ...Lady Icardi ha risposto alle curiosità dei fan su Instagram, smentendo alcuni gossip che la riguardano: i dettagli ...