Wanda Nara | iniziano le cure dopo il malore Icardi verso la decisione drastica

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’attaccante Mauroha preso un’importanteriguardo la sua carriera e l’ha fatto solo perIl percorso riabilitativo della showgirlcontinua.aver accusato forti dolori addominali qualche settimana fa, ha voluto farsi seguire da un’équipe medica argentina. Con il calciomercato ancora nel vivo però ha dovuto modificare i propri piani in corsa, visto che il marito Maurocambierà squadra.dovrà seguire un percorso di, Mauronon la lascia sola – grantennistoscana.it (fonte foto ANSA)Rimarranno in Europa, nonostante le voci di un possibile trasferimento in Argentina. All’attaccante era infatti arrivata la proposta di un ...

ROMA - Non è un bel momento per. Anche se alle prese con il suo stato di salute che sta cercando di mantenere più possibile privato , l'argentina sta continuando a utilizzare i social network come sempre. E proprio da ...Secondo le ultime indiscrezioni, l imprenditrice ha deciso di rientrare in Italia per affrontare la sua battaglia pi dura. Mentretorner in Italia, Mauro Icardi continuer a giocare in Turchia, nel ...Le ultime settimane sono state impegnative per. La showgirl argentina non ha confermato le voci partite dal Sudamerica, secondo le quali sarebbe affetta da leucemia , ma ha parlato comunque di problemi di salute importanti, sui quali ha ...

La malattia e il trasferimento a Milano. Cosa sta succedendo a Wanda Nara ilGiornale.it

Lady Icardi ha risposto alle curiosità dei fan su Instagram, smentendo alcuni gossip che la riguardano: i dettagli ...Lady Icardi ha risposto alle curiosità dei fan su Instagram, smentendo alcuni gossip che la riguardano: i dettagli ...