Wanda Nara in viaggio | il vero motivo della partenza | parla delle cure

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 luglio 2023)è nuovamente sotto i riflettori, ma stavolta non si tratta di gossip amoroso. Il suo matrimonio non è in discussione e sono di colpo sparite le voci in merito a presunti tradimenti di Mauro Icardi. Sidie unicamente di lei, del suo stato di salute, reale o presunto, e del rispetto che l’argentina pretende nei suoi riguardi, ma soprattutto verso i suoi figli, che in questo momento devono essere tutelati. Di colpo è stata diffusa una notizia tremenda. La showgirl sarebbe malata di leucemia. In breve i social hanno fatto rimbalzare l’indiscrezione ovunque, dando il tutto per certo e acclarato. Da allora non passa giorno senza che gli esperti di gossip non si cimentino in una caccia alla notizia, anche minima. Ed ecco che ildell’argentina, insieme con ...