Wanda Nara | come sta la showgirl In viaggio con Icardi | «La malattia? Non vado a curarmi all' estero | ecco la verità»

... giornalista dai tanti talenti I POST INSTAGRAM Fotogallery - Icardi rompe il silenzio sulle condizioni diGUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Cara Delevingne e Minke, baci sugli spalti a ..."Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere" Rivela di essere ancora in attesa di una diagnosi ufficiale dopo il malorefa chiarezza . Il conduttore argentino parla dei piani della 36enne. " Curerà a Milano la leucemia " , dice. La moglie di Mauro Icardi risponde alle domande dei fan e replica: " Sto molto ...continua ad essere al centro della scena internazionale ed argentina per via delle sue condizioni di salute . La notizia di una sospetta leucemia ha sconvolto l'ampio nucleo familiare della ...Wanda Nara è tornata sui social dopo il ricovero al pronto soccorso di Buenos Aires per alcuni malori. Dopo una iniziale preoccupazione dei fan, avvalorata dalle voci ...Wanda Nara è tornata sui social dopo il ricovero al pronto soccorso di Buenos Aires per alcuni malori. Dopo una iniziale preoccupazione dei fan, avvalorata dalle voci ...