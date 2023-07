VXL | la suggestione di un blogger rossonero | 'Perché non riprendere Kessie?'

(Di venerdì 28 luglio 2023) Andato via da Campione d'Italia, Francknon ha trovato il giusto impatto con il Barcellona e con la Liga Spagnola. Negli ultimi giorni...

Andato via da Campione d'Italia, Franck Kessie non ha trovato il giusto impatto con il Barcellona e con la Liga Spagnola. Negli ultimi giorni è stato accostato alla Juventus che potrebbe far ritornare ...