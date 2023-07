(Di venerdì 28 luglio 2023) "Continueremo a essere al fianco dell'Italia in ogni passo necessario per assicurare che il Piano sia un successo italiano ed europea:con Italia domani'. Così la presidente della ...

ROMA " "Avanti tutta, con Italia Domani". Sono le parole, in italiano, della presidente della Commissione europea UrsulaLeyen ad annunciare il via libera di Bruxelles al pagamento della terza rata del Pnrr . Dopo una lunga e complessa trattativa, durata sette mesi, si sblocca l'iter della tranche da 18,5 ...Così la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen dopo il via libera dato dall'esecutivo europeo alla terza tranche del Pnrr e alle modifiche richiesta da Roma per la quarta tranche. "...La presidente della Commissione europeaLeyen lunedì a Manila, nelle Filippine, per incontrare il presidente, Ferdinand Marcos, e 'ampliare ulteriormente la cooperazione ...

Von der Leyen, sul Pnrr 'avanti tutta' QUOTIDIANO NAZIONALE

Approvate anche le modifiche agli obiettivi della quarta tranche. Meloni e Fitto: 'Grande soddisfazione, l'Italia riceverà i 35 miliardi previsti nel 2023'. Gentiloni: 'Due passi avanti importanti per ..."Continueremo a essere al fianco dell'Italia in ogni passo necessario per assicurare che il Piano sia un successo italiano ed europea: avanti tutta con Italia domani'. (ANSA) ...