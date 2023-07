Vittorio Feltri | L' errore di Elkann? Confrontarsi coi buzzurri

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Anche io come tanti ho trovato inopportuno il pezzo pubblicato da la Repubblica firmato da Alainnel quale lo scrittore descriveva con disgusto la sua esperienza: un viaggio in treno verso Foggia in un vagone dove un gruppo di giovinastri vestiti come zingari si è esibito con un eloquio dain discorsi volgari. Infatti l'articolo dava l'impressione di sottolineare l'eleganza dell'autore al confronto con la sciatteria dei suoi compagni di trasferta. Gente volgare priva della più elementare educazione. Debbo sottolineare un particolare: un signore che sia veramente tale per dimostrare la sua superiorità anche estetica non dovrebbe mai misurarsi con i plebei che gli siedono accanto. Sottolineare la propria raffinatezza e superiorità culturale per dimostrare la cafoneria altrui è una volgarità che non si addice a una persona chic. La mia ...