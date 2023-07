Violenze sessuali su due bambine in spiaggia | arrestato un 46enne “Le ha avvicinate con la figlia in braccio”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un uomo di 46 anni è statocon l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di duedi 10 e 11 anni che hanno raccontato di essere statee palpeggiate sullaaffollata di Misano Adriatico, nel riminese, nella giornata del 27 luglio. L’uomo, originario di Modena, si trovava in vacanza con la moglie e la, utilizzata secondo i racconti delle duecome una vera e propria esca per guadagnarsi la fiducia delle piccole vittime. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la più grande ha infatti raccontato alla madre di essere stata avvicinata da un “signore con una bambina in”, che facendole complimenti – “ha detto che sono bella” – prosegue la piccola – le ha chiesto di “giocare con lui e con la ...

E hanno evidenziato 'l'urgenza di sostenere le donne che hanno necessità di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime die abusifisici o psicologici. ...Sono sempre di più in questi giorni le storie di terrificantie abusisu ragazzine , spesso minorenni, e la cosa più agghiacciante e che si consumano spesso in un contesto familiare. Qualche giorno fa fu arrestato un uomo di origini filippine, ......sulle famiglie che avevano cercato di sporgere denuncia contro la chiesa per abusie ... Passando per un'infanzia drammatica e un'adolescenza problematica: dalledomestiche subite in ...

Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali gay - Luce Luce

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri sulle spiagge di Misano Adriatico dopo l’accusa di due bimbe di 10 e 11 anni che giocavano ...Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine di 10 e 11 anni che hanno raccontato di essere state avvicinate e palpeggiate sulla ...