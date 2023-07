Violenza sessuale | preso ricercato 26enne a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023), trovato in un albergo di corso Novara: deve scontare oltre si anni di carcere per. Questa mattina, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti presso una struttura ricettiva in corso Novara al fine di riscontrare la presenza di un soggetto sospetto. Sul posto, gli operatori hanno effettivamente constatato la presenza di undi nazionalità marocchina che è risultato destinatario di un provvedimento di ordine per la carcerazione. Ad emetere il provvedimento – lo scorso 30 marzo 2022 – la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni ...