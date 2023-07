Violenza sessuale e lesioni personali | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Stalking,. L’indagato avrebbe costretto la sua compagna, minacciandola di morte. Il 26 luglio 2023, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli domiciliari. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminare del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire in manette per effetto del provvedimento cautelare un uomo di anni 42, in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati di atti persecutori (stalking),...