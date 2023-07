Violentata in pieno giorno mentre fa jogging | carabinieri arrestano 26enne dopo 7 mesi di indagini

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Stava facendoin una zona di campagna, quando è stata aggredita alle spalle. Più di sette, è stato convalidato l’arresto delidentificato come l’autore della violenza sessuale avvenuta inil 23 dicembre scorso nei pressi di Cascina Nesporedo, a Locate. Abdelfatah Ennakach, uno spacciatore della zona, ha confessato davanti al giudice per lepreliminari (gip), sostenendo di essere stato in quel momento “ubriaco”. L’uomo, che ha tentato di dirsi “dispiaciuto”, è stato fermato tre giorni fa daial termine di una complessa indagine. Lesono partite da alcuni oggetti sequestrati in quell’area: uno scontrino, una busta e una vaschetta. Poi gli investigatori hanno effettuato ...