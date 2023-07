Violenta mentre faceva jogging | arrestato un 27enne nel Milanese

... Una grandine con chicchi come palle da tennis sta flagellando il Nordle isole maggiori ...tre anni e mezzo di COVID ai quali si sono aggiunti 17 mesi di una guerra tanto assurda quanto... attratto dalle urla, si è avvicinato ad un gruppo di ragazzi che incitava i due giovanisi ... probabilmente spaventato per la reazione troppodei suoi coetanei, i tre sono scappati ......accertata e sono tuttora al lavoro per cercare di capire il movente di una morte così, ... Di Umbertide è originaria la madre Ireneil padre e il fratello vivono in Francia. Grande lo ...Arrestato questa mattina per una violenza sessuale commessa a dicembre a Locate Triulzi, l’uomo ha confessato e poi si è detto ...Sono stati denunciati per lesioni personali in concorso due giovani di 19 e 16 anni, accusati di aver preso a calci e pugni un 49enne perugino, intervenuto per sedare una lite tra giovanissimi. E' acc ...