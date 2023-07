Viola come il Mare 2 | prime anticipazioni | ecco cosa svela Can Yaman

(Di venerdì 28 luglio 2023) Cane Francesca Chillemi sono tornati sul set della seconda stagione diil. Dopo il successo del primo ciclo di episodi, al fiction Mediaset è stata rinnovata per una seconda stagione, che regalerà grandi colpi di scena.qualche piccola anticipazione regalata proprio dal divo turco. Sembrerebbe molto soddisfatto Candi essere tornato sul set diil. L’attore, infatti, è tornato qualche settimana fa a incontrarsi con i suoi colleghi e leggere per la prima volta il copione dei nuovi episodi. Ma adesso le riprese sono ufficialmente iniziate e sono in tanti i telespettatori che sperano di avere qualche prima e piccola anticipazione dai protagonisti stessi della fiction....

... Pasquale Bartolomeo (sindaco di Calvera), Valentina(sindaco di Chiaromonte) e Franco Fiore (... espressione del diritto alla salute,noto, costituzionalmente garantito. I paesi che ...... voce di Radio Due che parlerà di un'altra icona del rockPatti Smith. Al varco sul mare alle ... il giallo dell'Onglavina, il verde del Cassero, ildel Vallesacco e l'azzurro del Borgo. ......Gilio () ed Eugenio Solinas (violoncello). Il concerto si inserisce nella partecipatissima programmazione estiva della rassegna brand dell'Orchestra Sinfonica di Savona, che fa tappada ...

Can Yaman ignora Francesca Chillemi: l'offesa è grave! TvDaily

Come scritto da La Repubblica (Firenze) la sfida al Marakàna potrebbe comunque risultare utile per la prosecuzione della stagione. Un ko così pesante ma arrivato dopo una ventina ...Come scritto da La Repubblica (Firenze) la sfida al Marakàna potrebbe comunque risultare utile per la prosecuzione della stagione. Un ko così pesante ma arrivato dopo una ventina ...