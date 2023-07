Vini | l’irpina Donnachiara tra le 36 migliori cantine al mondo per Wine&Spirits

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sono trentasei in tutto il, solo cinque italiane e tra queste c’è la cantina irpina, selezionata per fra le “Value All-Stars” dalla prestigiosa testata americana Wine&Spirits. La realtàcola di Montefalcione (Avellino) conferma così il trend di crescita in termini di valorizzazione del suo brand che continua ad avere un respiro sempre più internazionale. “Tra idi valore campani questa cantina a conduzione familiare si distingue in modo unico – scrive Wine&Spirits nel servizio speciale a firma, tra gli altri, dell’italian reviewer Stephanie Johansson – grazie all’influenza di tre generazioni di donne, partendo dalla fondatrice Donna Chiara Mazzarelli Petitto, fino a sua nipote Chiara Petitto, madre dell’attuale CEO Ilaria Petitto. Ibianchi di questa cantina ...

