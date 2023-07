Villarreal | Chukwueze è già del Milan

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 28 luglio 2023) 2023-07-27 17:32:31 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Samuè già un giocatore del. L’attaccante nigeriano va nel campionato italiano e lascia per poco il20 milioni di euro fissi più 10 variabili, oltre alla percentuale di una futura vendita, e chiudendo una storica estate di vendite per il club giallorosso presieduto da Fernando Roig. Ilriprende l’africano per le prossime cinque stagioni. Il calciatore riceverà quattro milioni per ciascuna delle cinque stagioni che firma rossonero. Indossa il numero 21. Samu lascia ildopo 213 partite ufficiali in giallorosso tra Lega, Coppa, Champions, Europa League e Conference League. In quelle partecipazioni, l’esterno nigeriano ha totalizzato 39 gol, la sua stagione più ...