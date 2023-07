Tra gli altri ospiti del disco, Paola & Chiara cantano su "Lambada",rappa in "Fake taxi". Kool & The Gang - "People Just Wanna Have Fun" Lo storico gruppo R&B e funk"People Just ...... Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e. 'E ... Chiuderemo la stazione su disposizione delle autorità disicurezza per permettere l'arrivo ...Tra gli altri ospiti del disco, Paola & Chiara cantano su "Lambada",rappa in "Fake taxi". Kool & The Gang - "People Just Wanna Have Fun" Lo storico gruppo R&B e funk"People Just ...

VillaBanks pubblica il video del nuovo singolo Caramelo feat Shiva Spettacolo.eu

L'artista di Ravenna chiama Shiva e la star spagnola RVFV per il suo nuovo tormentone, con un obiettivo ben preciso: «Prenderci l'estate» ...Sono Geolier e Daniele Silvestri i nomi importanti del Civitavecchia Sunmer Festival 2023. All’aula Pucci la presentazione degli eventi che partiranno il 3 agosto per concludersi il 13. Gli altri nomi ...