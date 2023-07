VILLABANKS e EPOQUE sabato 29 luglio a Lignano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ultimo appuntamento del programma delSunset Festival in programma domani,29, con il concerto della star della musica urban, il rapper e cantautore. L’artista porterà all’Arena Alpe Adria l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo Summer Tour 2023. Assieme alla sua band proporrà una scaletta fatta di tutti i suoi successi che ad oggi gli valgono più di 2,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue,si è affermato come artista unico nel suo genere, suscitando l’interesse anche nei mercati internazionali. Ad aprire la serata anche l’esibizione di, rapper italiana di origine congolese nata a Torino e cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Il suo stile è personalissimo, formato da ...

Opening Act a cura di. // Praja Gallipoli by Musicaeparole Lungomare Galileo Galilei info +...Fest + Alexander Rya c/o Praja Gallipoli + Alexander Rya MAR 18/07 Vida Loca +, Icy ...Opening Act a cura di. // Praja Gallipoli by Musicaeparole Lungomare Galileo Galilei info +...Fest + Alexander Rya c/o Praja Gallipoli + Alexander Rya MAR 18/07 Vida Loca +, Icy ...Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l’album “ Caos ” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra, il re del rap italiano, torna sul palco per un ...