VIDEO ? Inter sul treno per Tokyo | un giochino come passatempo!

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’sta viaggiando versodopo la prima tappa di Osaka del suo tour in Giappone. Per passare il tempo, si gioca ad una sorta di quiz? L’lascia Osaka e per approdare a, capitale del Giappone. Qui, i nerazzurri staranno fino a martedì 1 agosto quando giocheranno l’ultima amichevole della tournée nipponica contro il PSG dell’ex Milan Skriniar. Ieri, il primo test contro l’Al-Nassr finito 1-1. Per passare il tempo sul, i giocatori hanno deciso di passare del tempo con una sorta di quiz. This or that In viaggio verso#ForzaJapanTour2023 pic.twitter.com/96C3c9HR9Z —(@) July 28, 2023 Bello il siparietto tra Gosens e ...

A Vallebona , ieri sera, ha preso il via "Jazz in Valle". Ha aperto la prima edizione della rassegna con la direzione artistica di Umberto Germinale l'Play Jazz Trio.Nell'amichevole disputata ad Osaka l'pareggia per 1 - 1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic. In gol Ghareeb e Frattesi. Guarda ilcon gli highlights del ...Nella prima amichevole della sua tournée in Giappone, l'pareggia per 1 - 1 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Brozovic. Subito in gol il neoacquisto Frattesi. Guarda ilcon le reazioni social dei tifosi ...

Dopo la vittoria alle elezioni del 23 luglio il premier cambogiano Hun Sen, al potere per 38 anni, ha annunciato che il figlio prenderà il suo posto. Una decisione che serve a Phnom Penh per mantenere ...Il tecnico dell'Inter ha indicato la sua preferenza per l'attacco, ma il club nerazzurro sta sondando altre piste al momento ...