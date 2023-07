(Di venerdì 28 luglio 2023)BK sono usciti sconfitti dai rispettivi incontri della prima giornata di Superligaen, contro Copenaghen e Nordsjaelland. Sperano ovviamente di potersi rifare in questa seconda giornata. Attenzione però perché ilBK è stato sconfitto ma ha giocato tutt’altro che male contro la miglior squadra del torneo, fino a prova contraria. Questo sarà InfoBetting: Scommesse Sportive e

...00 DANIMARCA SUPERLIGA19:00 ESTONIA MEISTRILIIGA Flora - Parnu JK Vaprus 18:00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA Ilves - VPS 17:00 GERMANIA 2. BUNDESLIGA Amburgo - Schalke 20:30 IRLANDA ...Cali - Santa Fe 03:00 COSTARICA PRIMERA DIVISI"N - APERTURA San Carlos - Grecia 03:30 Cartagines - Guanacasteca 04:00 CROAZIA HNL Varazdin - Slaven Belupo 20:00 DANIMARCA SUPERLIGA19:......00 DANIMARCA SUPERLIGA19:00 ESTONIA MEISTRILIIGA Flora - Parnu JK Vaprus 18:00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA Ilves - VPS 17:00 GERMANIA 2. BUNDESLIGA Amburgo - Schalke 20:30 IRLANDA ...

Viborg-Lyngby BK (venerdì 28 luglio 2023 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Viborg har anfører Jeppe Grønning med igen efter skade, men til gengæld er angriberen Marokhy Ndione ikke med i truppen mod Lyngby.Jacob Friis håber og tror ikke, at det kommer til at få en indvirkning på præstationen på banen, at Viborg skal spille foran en tom tribune mod Lyngby.