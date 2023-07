Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2023 ore 17 | 15

(Di venerdì 28 luglio 2023)DEL 28 LUGLIOORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E LA DIRAZIONESUD SI STA IN FILA SULLA COMPLANARE DELLAFIUMICINO NELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUTINIANA, INFINE SULLA LITORANEA CODE TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS ...

... con l'eliminazione di una serie di opere soprattutto nel campo dell'assetto idrogeologico e dellache a giudizio del Governo non si realizzano entro il 2026. Per le infrastrutture dicono ...... in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice, in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 'Appia' assicura i collegamenti tra...Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di venerdì 28 luglio, con una ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti trae le ...