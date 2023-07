Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023)DEL 28 LUGLIOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI SULLA DIRAMAZIONESUD PRESTARE ATTENZIONE AD UN VICOLO IN FIAMME TRA BIVIO A1 E SAN CESAREO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA DIRAMAZIONESUD E LAURENTINA MENTRE IN ESNTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA A24TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZILE EST IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA ...