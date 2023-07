Via libera del Senato Markell prossimo ambasciatore Usa a Roma

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildegli Stati Uniti ha votato per acclamazione a favore della conferma di Jack, ex governatore del Delaware, all’incarico diin Italia. Il viaè giunto, assieme a quelli relativi a un’altra decina di nomine del presidente Joe Biden, dopo un incontro tra i funzionari del dipartimento di Stato e ilre Rand Paul. Quest’ultimo da settimane stava facendo ostruzionismo per ragioni non legate alle competenze delle figure indicate dalla Casa Bianca ma teneva in ostaggio il processo chiedendo all’amministrazione Biden di diffondere i documenti sull’origine del Covid-19. Il voto delha concluso una giornata importante per le relazioni tra Italia e Stati Uniti con la visita di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, al Congresso e alla Casa ...