Verstappen vola nelle qualifiche di Spa ma in pole va Leclerc

Sia Spa, prima di quattro settimane di pausa estiva. La Ferrari ci arriva dopo le deludenti ... sarà bagarre dalla seconda posizione in giù, dietro all'imprendibile Max. 'Resto ...La scuderia campione del mondo ha vinto tutti i Gp e l'olandese Maxverso il terzo titolo consecutivo. La Ferrari cerca il riscatto dopo il deludente Gp d'Ungheria, chiuso lontano dal ...Guarda anche Edicola Su Autosprint in edicola: supere Rovanperain WRC Poco tempo per essere subito a punto La sfida più importante del week end sarà senza dubbio la messa a punto in ...

F1 GP Belgio, vola Verstappen ma per la penalità parte 6°. Pole di ... La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Max Verstappen su Red Bull conquista in tempo reale la pole del Gp di Spa in Belgio ma la penalizzazione per la sostituzione del cambio (meno 5 posizioni) consegna la prima poltrona in p ...SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Con un giro super, in 1’46168, nel finale, Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In pole position, però, scatterà ...