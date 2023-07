Verstappen penalizzato a Spa | il motivo e quante posizioni perde

(Di venerdì 28 luglio 2023) ROMA " Il lungo venerdì delle prove libere e delle qualifiche del GP belga di Spa inizia con la notizia della penalizzazione in arrivo per la Red Bull di Max. Il campione del mondo in ...

ROMA " Il lungo venerdì delle prove libere e delle qualifiche del GP belga di Spa inizia con la notizia della penalizzazione in arrivo per la Red Bull di Max. Il campione del mondo in carica e dominatore assoluto della stagione in corso è stato costretto ad installare il quinto cambio nella sua monoposto, contravvenendo al limite massimo ...La Red Bull con la RB19 aggiornata ha permesso a Maxdi vivere l'ennesima domenica in ... Ancora del monegasco,di 5 secondi dopo l'arrivo per essere andato troppo veloce in pit ......al primo pit è sembrata piuttosto farraginosa visto che poi proprio Leclerc è statoed ...un inizio avvincente e convincente con le vittorie di Leclerc che aveva battuto più volte,...

Verstappen ha sostituito il quinto cambio del 2023, venendo così penalizzato di 5 posizioni da scontare al via del GP del Belgio 2023 ...Il campione del mondo costretto ad utilizzare il quinto cambio rispetto ai quattro previsti dal regolamento. Per lui week-end in salita ...