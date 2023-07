Verstappen in penalità | Red Bull in Belgio sostituisce il cambio

Il weekend in Belgio inizierà in salita per Max. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf infatti, il pilota della Red Bull dovrà scontare una grid penalty di cinque posizioni a seguito della quinta sostituzione del cambio. Ricordiamo ...Red Bull andrà insubirà un arretramento in griglia di partenza di 5 posizioni rispetto al risultato che otterrà in qualifica. Lasi applica al risultato della ......unadi cinque posizioni sulla griglia di partenza della gara domenicale , da aggiungersi al risultato delle qualifiche in programma questo pomeriggio alle ore 17:00 italiane....

F1 | Nuovo cambio per Verstappen, 5 posizioni di penalità a Spa Motorsport.com - IT