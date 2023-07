ROMA - L'exdi Marco, Donato Di Campli, ha commentato il sempre più probabile passaggio del centro campista dell'Italia e del Psg all'Al Hilal, in Arabia Saudita : " A Marco - ha detto a TvPlay - ...1 L'exdi Marco, Donato Di Campli , ha parlato a TvPlay della scelta del suo ex assistito di accettare le offerte arabe lasciando così il PSG. Duro il commento, con il procuratore che ha ...Ed ecco che come un fulmine a ciel sereno arriva una rivelazione shock, a dare la notizia è Donato Di Campli avvocato di professione ed exdi Marco. Ma torniamo indietro nel tempo, a quando Marcogiovanissimo nella stagione 2011 - 2012 con la maglia del Pescara conquista la promozione in Serie A con Zeman in ...

Verratti, l'ex agente: "C'era accordo con la Juve, ora gioca coi cammelli" Corriere dello Sport

Il vecchio procuratore del centrocampista della Nazionale ha commentato il possibile passaggio del giocatore in Arabia Saudita ...L'ex agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, ha rilasciato un'intervista a Tv Play dove non ha usato mezzi termini per parlare del centrocampista azzurro.