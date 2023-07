Veronica Ferraro | la migliore amica di Chiara Ferragni | si sposa

E così, Chiara Ferragni posta foto in costume su un catamarano di lusso con, tra gli altri, gli amici, Chiara Biasi e Filippo Fiora, senza perdere l'occasione di godersi le serate ...Con lei tra gli altri gli inseparabili amici: l'imprenditrice digitale, l'influencer Chiara Biasi e il designer Filippo Fiora. Fedez, invece, si è stabilito in Sardegna, in una villa ...Con lei ci sono tra gli altri, Chiara Biasi e Filippo Fiora , suoi sodali inseparabili. Nel catamarano di lusso si spostano tra le isole, mentre si godono le serate eleganti a ...

Veronica Ferraro sposerà Davide Simonetta: Mi ha fatto la proposta ... Fanpage.it

Veronica Ferraro con un post su Instagram ha annunciato che presto sposerà Davide Simonetta. L’influencer ha spiegato di aver ricevuto la proposta “Nel modo più dolce e riservato che possa esserci”.Veronica Ferraro, tra le amiche più strette di Chiara Ferragni, si sposa: su Instagram ha condiviso le foto scattate dopo proposta e mostrato ...