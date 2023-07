Venezia cerca medici di base | si candidano in 254 da tutto il mondo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le selezioni Fra le candidature arrivate, undici sono già state giudicate idonee e inserite in una graduatoria in fase di aggiornamento, che porterà all'assunzione provvisoria di tredi ...

Venezia cerca 10 medici di base e rispondono in 254. Ci sono anche le donne iraniane che vogliono uscire dal … la Repubblica

Dalle donne iraniane che vogliono fuggire dal loro Paese ai cervelli in fuga desiderosi di tornare in Patria: ecco chi ha risposto alla campagna di reclutamento lanciata dall'azienda Ulss 3 Serenissim ...L'Emilia-Romagna ha dato il permesso alla cattura del crostaceo "alieno", predatore di cozze e vongole. La Lega chiede interventi "ad ...