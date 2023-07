Vejle-FC Copenaghen sabato 29 luglio 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo aver perso in trasferta contro l’AGF la prima partita del-24, ilspera di far meglio tra le mura amiche contro un FCche invece ha debuttato vincendo 2-1 a Lingby prima di vincere anche in Islanda nelle qualificazioni di Champions League. Un compito non facile per un club neopromosso opposto ai InfoBetting: Scommesse Sportive e