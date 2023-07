Vasseur | ' Sessione insidiosa | bella sensazione partire in pole'

(Di venerdì 28 luglio 2023) È uscito il sole non soltanto sulla pista di Spa - Francorchamps ma anche sulla Ferrari , in queste qualifiche del venerdì in Belgio . Sul circuito delle Ardenne i due piloti del Cavallino si sono ...

"In termini di posizioni è un buon risultato " ha spiegato Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a Sky. "È stata una sessione molto complicata, siamo passati dalle Intermedie alle Slick e non avendo disputato le FP1 stamattina era difficile. Un secondo e quinto posto che in realtà sono primo e quarto in griglia per la penalità di Max, e credo che sia stata una sessione molto complicata. È un po' diverso se guardiamo il tempo di Max Verstappen, stasera analizzeremo i dati e vedremo'."

Prima posizione per Leclerc, quarta per Sainz, vista la penalizzazione di Verstappen. E' soddisfatto anche il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur: "È un buon risultato in termini di posizio ...Il team principal della Ferrari si dice soddisfatto del risultato delle qualifiche: "Abbiamo sfruttato tutto il potenziale" ...