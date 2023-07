Valentino | Kering acquista il 30% della griffe per 1 | 7 miliardi di euro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il colosso francese guidato da François-Henri Pinault ottiene il 30%maison italian da Mayhoola con, in più, la possibilità dire il 100% del capitale sociale entro il 2028

Kering acquisisce il 30% di Valentino per 1,7 miliardi di euro Di Laura Galbiati Pubblicato il A soli due giorni dall’annuncio di rilevanti cambiamenti al vertice, inclusa la… Leggi ...Il colosso francese guidato da François-Henri Pinault ottiene il 30% della maison italian da Mayhoola con, in più, la possibilità di acquistare il 100% del capitale sociale entro il 2028 ...