Usa | tre nuove accuse contro Trump | «Ha provato a far sparire un video»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 luglio 2023) Jack Smith, il procuratore speciale che indaga su Donald, ha presentato tre nuovi capi di accusal’ex presidente per le carte segrete a Mar-a-Lago. Tra questi c’è il tentativo di farundi sorveglianza affinché non finisse nelle mani del gran giurì. Mentre l’attenzione è tutta sull’inchiesta sul 6 gennaio e la possibile terza incriminazione dell’ex presidente, learrivano a sorpresa. Secondo il procuratoreha cercato di «alterare, distruggere o nascondere prove». Poi di aver cercato «di indurre altre persone a farlo». Infine, di aver mostrato un documento altamente riservato ad alcuni ospiti del suo club di golf di Bedminster, New Jersey. Il tycoon respinge le: «Questo non è altro che il ...