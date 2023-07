Usa | la premier Meloni incontra Henry Kissinger | «Una delle menti più lucide»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 luglio 2023) «Unamente più, punto di riferimento della politica strategica e della diplomazia». Con queste parole, la presidente del Consiglio Giorgiadescrive l’ex segretario di Stato Usa e decano della diplomazia statunitense,. I due hanno avuto «un lungo incontro» a Villa Firenze, la residenza dell’ambasciatrice d’Italia, – fa sapere palazzo Chigi in una nota – in occasione della visita dia Washington. «Ringrazioper il prezioso tempo che mi ha dedicato, è stato un privilegio e un onore dialogare con lui sui temi della contemporaneità», ha detto, che concluderà la sua missione con il ricevimento in suo onore sempre a Villa Firenze. Un’occasione perre la comunità italiana ...