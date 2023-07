Urso | “Bloccare l’inflazione è la sfida del sistema Paese | ecco il nostro piano contro i rincari”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) La creazione di un paniere di prodotti a prezzi calmierati, le misureil caro energia, il taglio del cuneo fiscale, la social card e il monitoraggio e gli interventi su alcune dinamiche dei prezzi, come quelle dei voli o dei carburanti, ad elevato rischio speculazione. È unanti inflazione che si articola nei diversi campi quello illustrato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, che chiarisce come il governo, assumendosi in pieno l’onere della scelta, faccia comunque del confronto e, dove possibile, della collaborazione con le parti un metodo di lavoro stabile. L’intesa sul paniere di prodotti a prezzi calmierati Così la definizione del paniere calmierato, che comprenderà i prodotti alimentari di largo consumo ma anche quelli per l’infanzia e la cura della persona “su misura per le famiglie meno ...