Un' opera di Giovanni Iudice all' asta per l' Airc

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI -, artista siciliano protagonista della pittura figurativa contemporanea, mette all'una suaper l'. Si tratta di un pastello su stampa base fine Art (metodo Gilcèe) cm 80x110 di recente produzione che raffigura una spiaggia affollata di bagnanti. I biglietti sono già in vendita e domenica alle 20 ci sarà l'estrazione al Club Nautico di Gela in una serata per la ricerca per il cancro in cui si esibirà il pianista Alberto Ferro.

"Qualcosa che turba la mente e vi rimane dentro per un tempo illimitato": è questa la definizione di "Mindemic", il neologismo scelto come titolo dell'prima diBasso, che vede come protagonista l'attore Giorgio Colangeli . Mindemic (Zero) , che d al 3 agosto 2023 sarà disponibile in streaming on demand sulla piattaforma CHILI , ......oggi il presidente della Regione Liguria e commissario di governo per il rigassificatore...che avrà anche una ricaduta occupazionale con opere compensative che porteranno un ritorno sul ..." Mindemic (Zero) ", primo lungometraggio diBasso, che ha un magistrale interprete Giorgio Colangeli, dal 3 Agosto 2023 sarà disponibile in streaming on demand sulla piattaforma CHILI. Dopo l'...

Riparata e rinforzata l'opera d'arte dedicata a Giovanni Migliori Modena 2000

Un pastello dell'artista siciliano che raffigura una spiaggia con bagnanti servirà alla raccolta di fondi per la ricerca sul cancro ...Il Presidente della Piccola Opera Papa Giovanni, Pietro Siclari, esprime la propria gratitudine ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Reparto di Psichiatria del GOM di Reggio Calabria, ...