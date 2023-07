Uno dei due aveva intestati 700 veicoli | concessionaria sequestrata e indagati i titolari

... il cui nonno era un imprenditore originario di Brescia e attivo prima nel campo delle telecomunicazioni ( fupionieri delle tv locali), poi in quello della cosmetica e, infine del turismo. ...Tutto è cominciato dopo un'intervista rilasciata dal ticinese a MowMag dove il cantante ha criticato la musica pop italiana odierna, citando nello specifico 'Disco Paradise',tormentoni ......in corso e' stato reinserito anche il MontePaschi) subiscono una decisa erosioneratio ...banche restano sufficientemente capitalizzate per poter continuare a sostenere l'economia anche in...

Oroscopo dei peccati capitali: ogni segno zodiacale è associato ad uno dei 7 vizi Grantennis Toscana

Raffaella Mennoia ci racconta in un'intervista esclusiva perchè il programma "Temptation Island" piace tanto al pubblico televisivo ...Jamie Lee Curtis ha rischiato di infilare realmente la testa in una sfera di cristallo per interpretare la sua Madame Leota, ma il regista ha spiegato perché hanno cambiato idea.