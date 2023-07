Unisa | firmato l’Accordo per la costituzione dell’Osservatorio per la Cybersicurezza

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sottoscrittotra l’Università di Salerno () e la Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE – Ministero della Difesa), per laTeledife-per lasiglato dal Rettore Vincenzo Loia e dal Direttore TELEDIFE Tenente Generale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano Angelo Gervasio, vede l’Ateneo mettere a disposizione le proprie capacità tecnico-scientifiche per lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie informatiche applicative di interesse della digitalizzazione sicura, tra cui l’identificazione e la gestione di minacce ai sistemi informativi che si manifestano attraverso fake news e la loro diffusione, analizzando contenuti testuali e multimediali per i modelli ...

Il capo èSandro , il brand francese che fa impazzire le giovani Principesse europee, ... Sono firmatie anche loro sono in saldo a 139 euro. Hanno la punta squadrata, sono realizzati in ...Il pregio di questo completo,Adolfo Dominguez , sta nella stoffa. Infatti, il completo è ... Letizia abbandona le sue solite Castaner e si affida a, marchio di calzature spagnolo. La ...Il capo èSandro , il brand francese che fa impazzire le giovani Principesse europee, ... Sono firmatie anche loro sono in saldo a 139 euro. Hanno la punta squadrata, sono realizzati in ...