UNICEF e Ministero dell’Istruzione insieme per la crescita dei giovani

(Di venerdì 28 luglio 2023) Caserta. Continua l’impegno anche per l’anno scolastico 2023-24 del Comitatodi Caserta, in forza dell’Accordo trae del Merito eItalia che propongono alle Scuole di ogni ordine e gradi di aderire al programma “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. La proposta è finalizzata alla progettazione di una scuola capace di realizzare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso una progettazione partecipata di studentesse, studenti, dirigenti, docenti, personale scolastico, famiglie e comunità educante. Lo scorso anno hanno aderito 1000 scuole in Italia, 30 in provincia di Caserta. Il Comitatodi Caserta, presieduto dalla prof. Rosalia Pannitti, in forza dell’accordo traItalia e Mim, di concerto con ...

... organizzata da Abaco Teatro con il contributo deldella Cultura, della Regione Autonoma ...30 con il laboratorio per i più piccoli 'Cresci come un albero' a cura dell', improntato ...Farnesina - Un nuovo e concreto segnale dell'impegno deldegli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel partenariato con i Paesi ... UNHCR ed. Nello specifico, è stato ...Lo annuncia ildegli Esteri in una nota alla vigilia della prima la prima Conferenza ... UNHCR ed. Nello specifico, è stato disposto uno stanziamento di 16 milioni di euro, di cui 8,5 ...A seguito della conferma di casi di morbillo in Ucraina, dovuti alla guerra e al sovraffollamento nei rifugi antiaerei, l’Unicef ha consegnato altre 657 mila dosi del vaccino combinato contro il morbi ...Quest’anno ­sono stati confermati casi di morbillo nel paese. Rischio di contagio in aumento per via della guerra e della permanenza in luoghi sovraffollati, come i rifugi antiaerei ...