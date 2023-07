Un’estate calda… anche nei prezzi

(Di venerdì 28 luglio 2023) El Niño saràpassato ma in buona parte dell’Italia il caldo incessante non ha smesso un secondo di farsi sentire. E non è l’unica cosa che sentono – purtroppo – i consumatori dai portafogli sempre più leggeri. Secondo una elaborazione Codacons dei dati ISTAT, mantenere una dieta fresca o concedersi un momento di giovialità al bar è molto, molto più esoso oggi di appena un anno fa. Il carrello caldo e leggero Del resto, che la spirale inflattiva avesse reso i nostri carrelli più leggeri e avesse spostato buona parte degli acquisti verso l’occasione più che verso la ricerca della qualità è un dato già evinto in diverse occasioni. Non cambia quindi il trend ora che le temperature (che hannosuperato i 40°) impongono acquisti più in linea con i tempi che corrono. L’ondata di calore che ha investito il nostro Paese ha portato al ...

