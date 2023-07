Un’esplosione di stile e colori | al mare e in città

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) HEYDUDE e Havaianas sono disponibili presso Foot Locker Foot Locker annuncia l’aggiunta di due nuovi e prestigiosi brand. All’interno degli store sarà possibile trovare i famosi marchi HEYDUDE e Havaianas con diverse proposte ideali per vivere un’estate piena di. Dalle tonalità del blu aipiù neutri, dal nero al beige, dal rosso al rosa… I mocassini HEYDUDE sono la calzatura giusta per ogni occasione: offrono il massimo del comfort con unocasual e disinvolto. La suola flessibile che evoca atmosfere isolane e la tomaia in resistente tela di cotone che avvolge il piede in un comfort traspirante rende i mocassini facili da indossare, versatili e leggeri, ideali per la vita quotidiana e le avventure all’aria aperta. Grazie alla loro suola ammortizzata in memory foam rivestita di sughero e alle calzate ergonomiche, ...