Una giovane piange per il clima e Pichetto si commuove | “Preoccupato per voi e i miei nipoti” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) A Giffoni la commozione di Gilberto, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: il detonatore si chiama Giorgia, una ragazza della Impact, nella Sala Blu della Multimedia Valley chealla fine del suo intervento. Giorgia, il ministrosicon lei Prende il microfono: ”Ministro – così esordisce – soffro di eco-ansia. In questi giorni la mia terra brucia. Sta bruciando tutto”. Giorgia si ferma, scoppia in lacrime, mentreFratin la guarda sensibilmente colpito. Laprova a riprendere, la voce le si spezza, ma continua: ”Lei non ha paura – così continua – non ha paura per i suoi figli, per i suoi?”. La risposta che non ti aspetti è l’emozione di un ministro ...