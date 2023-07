Un Posto al Sole | anticipazioni del 31 luglio 2023

...in conference call a una domanda sulla possibile nomina di Roberto Tasca come presidente al...32 ***Mediobanca: stress test, Cet1 2025 a 15,42% in scenario base, 10,22% avverso (Il24 Ore ...Q1, colLeclerc il più veloce In una giornata da lupi, il meteo concede una pausa quando ci si ... Ancora poco performante, invece, Leclerc, costretto ad accontentarsi del sesto... dopo qualche parziale apertura, si è ritirato in buon ordine, lasciandole imprese a ... Va considerando anche il problemadai tecnici riguardante il reperimento dei materiali per i lavori: ...

Un posto al sole anticipazioni 27 luglio 2023 CiakGeneration

Con l’esposizione diretta al calore rischio di reazioni chimiche dannose per la salute. Previsto anche l’arresto, o in alternativa una sanzione pecuniaria ...Nelle puntate di Upas del 3 e 4 agosto si scopre il motivo che ha portato Damiano e Eduardo a smettere di essere grandi amici ...