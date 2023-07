Un mese dall' omicidio di Michelle | tensione al corteo a Primavalle

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 luglio 2023) C'è chi indossa le tshirt con la foto diCauso, chi espone cartelli con diverse scritte, "la violenza contro le donne è una delle cose più vergognose violazioni dei diritti umani", si legge. E poi ancora: "stop alla violenza". "È una manifestazione pacifica per ricordare la nostra amica e tutte le vittime di violenze ", spiegano i giovani presenti. Ilorganizzato per la giovane uccisa il 28 giugno scorso nel quartiere di, a Roma, è partito da via Torrevecchia 1104,a chiesa di santa Maria della Presentazione dove si è svolta la messa per il trigesimo. Dopo circa mezz'ora a piedi è arrivato in via Stefano Borgia, nel punto in cui è stato trovato il corpo della ragazza uccisa il 28 giugno scorso. Tanti i giovani presenti. Ci sono anche i genitori e il fidanzato Flavio. "Giustizia! Lo Stato ...