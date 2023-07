Un favore agli evasori | un premio ai paperoni | le tasse secondo Meloni

(Di venerdì 28 luglio 2023) Via libera del Senatoemendamenti alla delega fiscale del governo, tra cui quello che il Pd denuncia come uno "scudo preventivo" per gli. Il capogruppo dem Francesco Boccia ad HuffPost: "La delega è un festival pered elusori. Ce n'è per tutti i gusti"

... per le opposizioni un testo pieno di regalievasori . Di sicuro nel passaggio in commissione ...originario e al testo viene anche aggiunto che restano 'ferme le forme di tutela previste a...... esonero dal pagamento dei contributi universitari, accessoammortizzatori sociali e indennità per i lavoratori autonomi, interventi in ambito contabile e finanziario adelle imprese ......Guerra si è espresso indi un rilancio dell'aeroporto in ottica passeggeri, non ha mai tentennato nel riportare chiaramente la voce dei cittadini, che lo hanno eletto anche per questo: no...

++ Fisco: Pd, c'è uno scudo preventivo, è favore agli evasori ++ Agenzia ANSA

Via libera del Senato agli emendamenti alla delega fiscale del governo, tra cui quello che il Pd denuncia come uno "scudo preventivo" per gli ...Gli editori della Fieg "esprimono soddisfazione e apprezzamento per l’autorizzazione da parte della Commissione europea di 63 milioni di ...