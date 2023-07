...la standardizzazione di pesi e misure negli Stati Uniti 1868 " L'adozione del XIVdella ... In seguito ad una rappresaglia nazifascista il vecchio centrodel paese di Follo Castello ......vedono il lato positivo dell'anche per i docenti delle scuole paritarie. Ma, mentre la maggioranza sostiene questa iniziativa come una misura importante per superare il precariato......guidata da Gianna Fracassi parla espressamente di 'disparità tra lavoratori' e di un'...cui attuazione "si colloca nell'insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato...

Un emendamento storico: “una svolta per i docenti precari” Orizzonte Scuola

Vanno in porto due importanti rivendicazioni che la FLC CGIL aveva avanzato da tempo sulle tematiche del lavoro ATA.Approvato un emendamento, sostenuto dall'intera maggioranza di Governo, al decreto Pa bis che ha una sua portata storica, dal momento che viene aperta un importante canale per il riconoscimento a pien ...