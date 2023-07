Ultim’ora | rivelazione Rossi-Marquez | nessuno lo avrebbe immaginato

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 28 luglio 2023) Marce Valentinonell’ultimo decennio sono stati il volto della MotoGp. Ora arriva unasorprendente sui due. Valentino, sin dai primi anni 2000 è stato l’uomo più veloce del pianeta in sella ad una moto. Nel corso della sua lunghissima carriera ha affrontato generazioni di campioni andando a batterli uno ad uno. Una volta appeso definitivamente il casco al chiodo, i titoli mondiali conquistati sono 9, con il decimo sfiorato in quella maledetta stagione 2015. In quell’anno, l’ultimo che ha vistolottare per il titolo, a strappare la corona a pilota di Tavullia è stato Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra che nell’ultima gara a Valencia è diventato campione del Mondo. Secondo molti, però, a dare il colpo decisivo nella lotta al titolo è stato Marc ...