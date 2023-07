Ultime Notizie – West Nile | con cambiamento climatico stagione più pesante

(Di venerdì 28 luglio 2023) Da un solo caso a 6, con un decesso. E’ cambiato così, nel giro di una settimana, il bilancio nazionale delle infezioni, secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Istituto superiore della sanità sull’impatto del virus trasmesso da specie di zanzare ormai autoctone nel nostro Paese. E in un’Italia messa di fronte agli effetti delsull’ambiente e sulla salute, “è possibile prevedere unapiù” secondo il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco. Se si pensa che già “banalmente il sottovaso sul terrazzo con l’acqua stagnante è un ‘autogrill’ per questi insetti vettori”, spiega l’esperto all’Adnkronos Salute, è facile immaginare come “il caldo umido, le esondazioni, le alluvioni” creino “le condizioni ambientali ...

La Russia è pronta al dialogo su un accordo politico ma l'Ucraina rifiuta qualsiasi opportunità pur essendo in una situazione non facile, ha ribadito il portavoce del Cremlino. 'L'esercito russo sta ...ARTICOLO PRECEDENTE Baronissi, approvato l'assestamento di Bilancio ARTICOLO SUCCESSIVO Campania, Anas: al via il primo fine settimana di esodo estivoZerottonove Campania, Anas: al ...ARTICOLO PRECEDENTE Fisciano, approvato il rendiconto 2022Zerottonove Fisciano, approvato il rendiconto 2022 28 Luglio Zerottonove Baronissi, approvato l'assestamento di Bilancio 28 ...

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 28 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Una nuova immagine di The Iron Claw mostra la famiglia Von Erich e la trasformazione di Zac Efron per il ruolo da protagonista. In più A24 ha annunciato la data di uscita del film.La star irlandese da anni combatteva con la depressione. La Polizia ha escluso la morte violenta e «cause mediche» alla base del decesso. L’anno scorso, la cantante aveva vissuto la tragedia del figli ...