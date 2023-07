Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky a Odessa visita Cattedrale colpita dai russi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrsi è recato nella città portuale di, nel sud dell’, per incontrare i feriti dell’attacco russo sulladella Trasfigurazione.si è recato sia nell’ospedale militare dove sono ricoverati i feriti, sia nellaper constatare di persona i danni subiti dall’edificio patrimonio dell’Unesco. ”Architetti esperti di architettura stanno attualmente lavorando per valutare la possibilità di restaurare la chiesa. Sono grato ai nostri partner in Europa per la loro disponibilità a partecipare alla ricostruzione. Soprattutto, l’icona Kasperov della Madre di Dio è stata salvata e il cuore della chiesa è vivo”, ha dettoin un video diffuso sui social. ???????? ??????????? ?????? ????? ?????. ...

leggi anche Che succede se la Russia vince la guerra e conquista l'Ucraina Il piano Usa per cambiare la guerra in Ucraina Leriguardanti la guerra in Ucraina parlano di una ...CALCIOMERCATO LIVE: TUTTE LEMINUTO PER MINUTO L'INCASTRO DI MERCATO - L'arrivo di Kyriakopoulos potrebbe essere legato all'eventuale cessione di Carlos Augusto: l'esterno brasiliano ...... podcast Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle16.00 - Fever Pitch : breaknews sulledel ... podcast e analisi tattica del big match Dalle 19:00 alle 21.00 - Riflettori accesi :sull'...Il mercato della Roma continua ad incentrarsi sulla figura di un centrocampista duttile e dinamico, ed in tal senso il preferito continua ad essere Renato Sanches. Negli ultimi giorni si erano… Leggi ...Susan Sarandon avrebbe accettato anche in precedenza di recitare in un mondo di supereroi, ma cos'ha di speciale la sua Victoria in Blue Beetle