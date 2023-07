Ultime Notizie Roma del 28-07-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano nuova esplosione vicino alla centrale nucleare di zaporizzja risalgono ad uno o due giorni fa la minaccia è aumentata ripreso il capo della commissione statale per la regolamentazione dell’energia atomica un’ulteriore nervo scoperto il giorno in cui il epicentro della guerra si sposta nel Mar Nero mentre la controffensiva Ucraina entra nel vivo l’esercito Russo sarebbe per intensificare gli attacchi alla zona Costiera del Ucraina ho detto in TV la portavoce della difesa del sud del paese le coste del Mar Nero sarebbero peraltro disseminate di linee russi Arrivate con la forte tempesta degli ultimi giorni Intanto Mosca dichiara di avere sventato un attacco di doni su Mosca questa notte il Putin e dal forum di San Pietroburgo ...