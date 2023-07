Ultime Notizie Roma del 28-07-2023 ore 18 | 10

(Di venerdì 28 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Russia e un’apertura un tentativo di attacco con droni è stata sventata L’alba sul Mosca quando uno è stato abbattuto da unità del Ministero della Difesa Russo Lorenzo nato il sindaco della città le forze armate ucraine avrebbe Inoltre con tre volte Corrado Il territorio della città di thomach a zaporizhia uccide una donna ha scritto su telegram il governatore filorusso ad interim della Regione sottolineando che ieri il nemico ha lanciato tre attacchi missilistici con munizioni a grappolo risultato del bombardamento una casa di Cinzia le private ha preso fuoco nell’ attacco un altro residente locale rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale intanto l’amministrazione statunitense sarebbe pronta a iniziare a consegnare i carri armati di fabbricazione statunitense ...

Missili sulla Russia con Mosca che accusa Kiev: utilizzate armi da difesa modificate per attaccare. Le truppe ucraine hanno colpito Taganrog, città portuale della Russia meridionale nella regione di ...La stessa showrunner Lauren Hissrich, d'altronde, ipotizzò in passato che Ciri avrebbe compiuto più o meno quell'età durante lebattute dello show, con buona pace degli ormai 21 anni di Freya ...Un ordigno è esploso nell'area della raffineria di petrolio Kuibyshev a Samara, in Russia. Lo ha dichiarato il deputato della Duma di Stato Alexander Khinshtein. Nel frattempo, la Russia ha detto di ...

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 28 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Una Ferrari 488 Spider (più altre tre auto), dodici immobili tra Milano e Riccione, 750mila euro in contanti trovati in una cassetta di sicurezza e sei orologi di pregio. Un "tesoro" da oltre 2 ...Gli Stati Uniti annunceranno oggi un nuovo pacchetto di armi a Taiwan per un valore di oltre 300 milioni di dollari. Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn. Per la prima volta, inoltre, ...